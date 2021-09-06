Сегодня утром в одну из школ Полтавы вошла девушка с арбалетом и открыла стрельбу, ранения получили двое учителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

По предварительной версии, на территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские оперативно установили ее личность. Ею оказалась местная жительница, 2002 года рождения.

Сейчас она дает показания следователям.

Обстоятельства и мотивы противоправной деятельности фигурантки выясняются.

Как сообщалось ранее, около 200 воспитанников киевской гимназии слегли из-за норовируса. У детей и уже некоторых родителей одинаковые симптомы — температура, диарея и рвота.

В Запорожье возле кафе на улице Прибрежная магистраль неизвестные произвели выстрелы. В результате инцидента пострадали пять человек.