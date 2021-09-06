Украинские общины получили право управлять собственными земельными ресурсами — поэтому сейчас перед ними стоят амбициозные задачи в этой плоскости и новые требования к планированию территорий на местном уровне. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра развития общин и территорий Вячеслава Невзгоды. "Если раньше община управляла территорией, которая была в пределах застройки населенных пунктов, сегодня децентрализация значительно расширила горизонты ее управления. Водные, лесные ресурсы, земли сельскохозяйственного назначения — теперь общины их хозяева. Задача — не только провести инвентаризацию таких ресурсов и их оценку, но и разработать комплексные планы пространственного развития. Только так возможно эффективно управлять этим стратегическим ресурсом. и в этих вопросах общинам нужна помощь ", — отметил Вячеслав Негода. Так, в рамках проекту "Поддержка общин в управлении землями", который вводит общественный союз "Укргео", запланированные обучение и консультации, изучение опыта лучших практик управления земельными ресурсами, выработки предложений по решению проблемных вопросов земельных отношений на национальном уровне и тому подобное. Отметим, реализация этого проекту поможет общинам во всех областях Украины внедрить современные инструменты управления землями. Бенефициарами проекту станут, в первую очередь, территориальные общины, их головы и землеустроители. Планируется охватить не менее 800 теробщин. Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отметил, что президент Украины подписал важнейший закон, предоставляющий общинам возможность осуществлять эффективное управление землями. Как сообщалось, ранее "Центры безопасности" в территориальных общинах объединят функции усиления общественной безопасности, защиты от пожаров и чрезвычайных ситуаций и оказания экстренной медицинской помощи.