Популярный рэпер Freel (Андрей Шалимов) выпустил новую песню "Старый друг", которая стала саундтреком к … книги известного украинского писателя Артема Чеха "Кто ты такой". "Кто ты такой" — это классический роман воспитания. История дружбы продолжительностью в 10 лет между простым мальчиком из провинции Тимофеем и ветераном войны в Афганистане Феликсом. "Мы с Артемом дружим уже 16 лет, и я сотни раз бывал в той же квартире, где разворачиваются события книги. Мы встретились на студии, Стас Черный (украинский саундпродюсер, известный по сотрудничеству с Alyona Alyona, Jamala, LAUD, Океан Эльзы, Kalush и другими — ред.) начал наигрывать на синтезаторе мелодию, а я просто закрыл глаза, представил, как захожу в эту квартиру, почувствовал ее атмосферу, будто перенесся во времени и уже через несколько часов трек был почти готов. Магический момент! " — рассказывает артист. После прочтения книги песня Андрея раскроется глубже, ведь в тексте трека есть много скрытых отсылок к произведению Чеха. Текст песни "Старый друг": Вчера были детьми, сегодня уже дорослиЯ слышу голос из тьмы, его имя — мой досвидПрокинусь рассвете, дойду до края поля — там чужие посивиГлянув на отражение — уже поседел Впервые во дворе в затянул с гастрономомКолись, запомни, на земле, избитой градом, будут астры зновуА что с лицом? Не знаю, ударился, или упавВизьмы и сам себе приготовь, там есть крупа! Кто ты такой? Тебя спрашиваю: кто ты?! Время топчет нас копытами, под утро холодно, накиньМени нормально, я загартованийТепло от нее цветет в груди пятнами бордовыми По кругу мы повторяем истории, время это петляВона стоит совсем одна, играет медлякМы любым черную музыку, но наш танец — билийХоч я взрослый, но еще не смелый Давай сыграем с тобой в груВгадай мое имя, у меня их багатоХто ты? Это я, твой давний другТы не узнал меня? Значит, будешь богатым Держи хвост пистолетом, слышишь, ты, сержантТы знаешь сам, что главное скрывает иржаШикарний чернозем черкасский липнет к лопатить на свою могилу будешь так бросать Смешались даты, орбиты выхожу на орбитуА во дворе: тра-та-та-та, падай, ты убитийВоны у меня в подвалах плакали! Эй, слышишь, малыш? А ты на выпускной также пойдешь скомканный? Однажды я проснусь и поеду отсюда, что сделало нас такими, взял с собой, звисноВелике город опасное очень для людей великихМы бы выздоровели, но где взять лекарства Жизнь поместилось в несколько коробокФортепиано и книги, желтый торшерТы уже взрослый, сам уже знаешь, что это за хворобаДавай Присядьте на дорожку. Посидели. Что е? Давай сыграем с тобой в груВгадай мое имя, у меня их багатоХто ты? Это я, твой давний другТы не узнал меня? Значит, будешь богатым

Freel (фото: Андрей Кузьмин) Добавим, что по мотивам романа "Кто ты такой" украинский режиссер Ирина Целик сняла свой дебютный полнометражный игровой фильм "Я и Феликс", где роль главного героя Феликса играет украинский писатель и музыкант Юрий Издрик, а Тимофея в детстве — сын Ирины и Артема — Андрей. Ранее мы писали, что Freel показал видео на важную тему.