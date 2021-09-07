Погода в сентябре может удивить ранними заморозками.

Об этом в комментарии «Фактам» сообщила синоптик Украинского Гидрометцентра Наталья Птуха.

«Пока их (заморозков, — ред.) мы не прогнозируем, но такова глобальная тенденция — учитывая антициклональний характер погоды и приход холодной воздушной массы», — добавила она.

В то же время, по словам Натальи Птухи, на юге Украины довольно таки высокие значения температур можно ожидать и в конце первой декады сентября, и во второй декаде — воздушные потоки могут измениться, и воздух в дневные часы будет прогреваться и до 25 градусов после снижения в первых числах месяца.

Отдельно синоптик отмечает, что первые дни сентября будут довольно прохладными. Далее будет преобладать мягкая и спокойная погода, без осадков, но прохладная.

Одновременно с этим народный синоптик Владимир Деркач говорит, что первая декада сентября будет достаточно теплой — днем показатели термометра будут приближаться к 20 градусам. А вот по ночам будет существенно холоднее:

«Осадки слабые, хотя без них не обойдется. Вторая десятидневка будет существенно отличаться в плане осадков, а температурные показатели будут снижаться в ее второй половине или в конце. В эти дни возможны небольшие заморозки на поверхности почвы».

По его прогнозам, третья декада немного порадует теплом, но оно будет заходить короткими волнами, с перерывами по 2−3 дня: «Бабьим летом это назвать не решаюсь».

Как сообщалось ранее, жертвами урагана «Ида», который накануне обрушился на побережье американских штатов Луизиана и Миссисипи, стали два человека. Ураган оставил без электричества около 2 миллионов людей.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.