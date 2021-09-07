Правоохранители провели сегодня 16 обысков на территории Кривого Рога. Следственные действия проходили в рамках расследования гибели Константина Павлова, криворожского мэра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителей Нацполиции. По словам заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николая Батюка, обыски проходили у лиц, которые могут владеть информацией о гибели Павлова. "Сегодня мы провели обыски у лиц, которые могут знать и владеть информацией о мотивах совершения этого самоубийства или доведение до самоубийства. Были проведены обыски, в ходе которых изъяли телефоны, флешки, то есть носители, на которых могла бы быть информация … Сегодня было проведено 16 обысков ", — сказал он. В то же время местное издание "Первый городской" сообщало, что полиция сегодня приходила с обысками к Юрию Вилкула, который после гибели Павлова назначили исполняющим обязанности главы города. Также, по данным местного СМИ, обыски прошли у заместителей мэра Александра КАТРИЧЕНКО и Евгения Удода и депутата горсовета Виктории Третьяк. Напомним, 15 августа Павлова нашли мертвым в собственном доме.