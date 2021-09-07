Настя Каменских сбежала от холодного Киевского сентября в жаркую Турцию, где у нее запланирован концерт. При этом певица успела также понежиться на пляже, а заодно и порадовать поклонников свежими фото в купальнике. Жаркие кадры артистка разместила на своей странице в Instagram. Настя позировала на территории отеля в раздельном купальнике с трендовым анималистические принтом "корова". На одном из снимков она отражена боком, демонстрируя аппетитные ягодицы. На другом же акцент сделан на пышный бюст знаменитости.

Настя Каменских похвасталась фигурой в купальнике с принтом коровы (фото: instagram.com/kamenskux) "Гастроли", — лаконично подписала фото Каменских. Поклонники Насти в комментариях отметили ее шикарную фигуру и соблазнительные формы и не стали скупиться на комплименты. Шикарная Красавица Очаровательная и талантливая Крашиха Видно несколько Интересно, как Потап реагирует на столь частое расставания. Еще и с такими фото. Еще когда стольким мужчинам нравится Настя Классная Купальник клевый Попка огонь! Уф, которая бейба Напомним, ранее Настя Каменских в одном халате только из душа раззадорила сеть и захватила натуральной красотой.