После ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.

Об этом рассказали синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха и климатолог Вера Балабух в комментарии «Апострофу».

По словам Натальи Птухи, с 10 сентября на западе, севере, востоке и в центре днем воздух прогреется до +19, а на юге +20… +22. Это и будет бабье лето, такая погода продержится несколько недель.

Но на исходе третьей декады сентября температура воздуха упадет. На западе, севере и в центре столбики термометров вновь покажут +14… +16. На юге в последние дни месяца будет до +19, на востоке примерно +17.

В общем погода в сентябре и по температуре, и по осадкам будет в пределах климатической нормы, отметили в Укргидрометцентре.

«Средняя месячная температура ожидается +14… +18, в Карпатах +11… +12, что близко к норме. Месячное количество осадков – на уровне 34-70 мм, в Карпатах 87-103 мм, что в пределах нормы», – добавили синоптики.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух подчеркнула, что эта осень в Украине ожидается теплая и сухая. Погода будет преимущество характерной для последних 30 лет.

«Они, а особенно последние пять лет были самыми теплыми за весь период инструментальных наблюдений. Например, в прошлом году у нас была самая теплая осень. В 2021-м температуры будут не такие высокие, но тоже будет тепло», – рассказала она.

При этом добавила, что в октябре и ноябре стоит ожидать наиболее вероятного дефицита осадков. Особенностью этого года станет и существенное влияние Ла-Нинья – погодного явления охлаждения поверхности Тихого океана, которое оказывает большое влияние на климат.

«Для осени в Украине характерны два периода: первый, когда наблюдается преимущественно антициклональная погода и второй период в последний месяц, когда начинают приходить циклоны, которые приносят влажность и холодный воздух. Правда, температурных «качелей» Украина не избежит», – утверждает Балабух.

Синоптик Украинского Гидрометцентра Наталья Птуха говорит, что погода в сентябре может удивить ранними заморозками.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.