Мэр Вознесенска попал в ДТП в Николаевской области — его Volkswagen Passat 7 сентября врезался в пассажирский автобус.

Об этом сообщает полиция Николаевской области в Facebook. Авария произошла утром на пересечении улиц Берегового и Черняховского.

32-летний Евгений Величко, который находился за рулем легкового автомобиля, получил травмы. Водитель автобуса в результате столкновения не пострадал. В салоне его транспортного средства пассажиров не было.

На месте происшествия работали полицейские, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.