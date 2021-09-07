Во вторник, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Военные стреляли в ответ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил. "С начала суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", — отметили в ООС. В районе населенного пункта железное пророссийские боевики применяли станковый противотанковый гранатомет. У поселка Зайцево позиции украинских военных обстреляли из стрелкового оружия. "Боевых потерь среди украинских защитников нет", — уточнили в пресс-центре. На обстрел со стороны противника военные открывали огонь. "О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — говорится в сообщении. Напомним, по данным разведки Минобороны Украины, боевики закладывают мины у линии соприкосновения в Донбассе.