С 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022-го будет проводиться добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц, которое призвано легализовать доходы, полученные в “тени”. Однако украинцам, активы которых меньше 400 тысяч гривен, проходить налоговую амнистию не нужно.

Об этом и.о. главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников заявил в интервью «Цензору».

«Сумму объемом 400 тыс. гривен государство признает доходами, которые вы могли накопить. При этом информация об их поступлении к вам не попадала в государственные реестры. Если человек укладывается в этот диапазон, верим ему на слово», — заявил налоговик.

Олейников подчеркнул, что у государства есть реестр доходов, который достигает 1995 года, по каждому гражданину.

«Туда входит все: и наследие, и полученная заработная плата, и самостоятельно задекларированное. В течение часа в электронном кабинете плательщика вы получите в ответ на свой запрос справку о каждом годе, в котором у вас были доходы. Если вы не пользуетесь таким кабинетом принципиально, то можете обратиться в центр обслуживания налогоплательщиков и в течение трех дней также такую справку получите», — сказал Олейников.

Для легализации накоплений, которые превышают 400 тысяч гривен, их нужно положить в банк. Для этого не нужно раскрывать происхождение денег, но надо самому посчитать сумму налогового обязательства. Ее правильность будет проверять налоговая.

Напомним, что налоговая амнистия распространяется на валюту, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Деньги и активы, находящиеся в Украине, облагаются по ставке 5%. За валюту, которая находится в иностранных банках, и другие зарубежные активы до 1 марта 2022 года нужно будет заплатить 7%, затем — 9%.

Ставку налога можно уменьшить до 2,5%, купив за деньги, с которых не уплачены налоги, облигации внутреннего государственного займа.

Государство также позволяет уплатить налоги в рассрочку тремя траншами, но тогда ставка налога увеличивается соответственно до 6%, 9,5% (11,5% после 1 марта) и 3%.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что закон позволяет людям не держать деньги в условном «загашнике», а легализовать их и заплатить налог. В дальнейшем гражданин может спокойно и законно пользоваться этими деньгами.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров готовит для внесения в Верховную раду законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля — налоговая сможет уточнять происхождение средств, направленных на приобретение ценных активов.