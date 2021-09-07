Национальный банк Украины (НБУ) на 8 сентября 2021 установил курс евро на уровне 31,70 гривен за евро. Это на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 8 сентября установлен на таком уровне: 31,7091 гривен за евро (-0,0972 грн). При этом курс евро на 7 сентября составляет 31,8063 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс евро падает третий день подряд.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк На межбанке курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,67 гривен за евро. Курс составляет 31,65 гривен за евро.