6 сентября скончался известный американский актер Майкл Кеннет Уильямс, сыгравший в сериалах «Клан Сопрано», «Подстава», «Прослушка». Предварительная причина смерти 54-летнего актера передозировка наркотиками.

Об этом сообщает New York Post.

Издание пишет, что актера нашли мертвым в одной из квартир в Бруклине. Там же нашли наркотики, что может свидетельствовать о том, что он умер от передозировки.

Напомним, Майкл Кеннет Уильямс — четырехкратный номинант на премию «Эмми». Наиболее известен по ролям в сериалах «Прослушка» (2002-2008) и «Подпольная империя» (2010-2014).

В 2002 году Уильямс получил известность благодаря роли в телесериале «Прослушка». После этого он стал появляться в эпизодах популярных американских сериалов, таких как «Закон и порядок: Специальный корпус», «Шпионка», «Юристы Бостона» и «C.S.I.: Место преступления». В 2007 году Уильямс сыграл в фильме Бена Аффлека «Прощай, детка, прощай», а в 2008 году в фильме «Невероятный Халк».

Напомним, 6 сентября умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Он умер на 89-м году жизни.

Как мы уже рассказывали ранее, скончался известный американский актер и режиссер Роберт Дауни-старший. Ему было 85 лет.