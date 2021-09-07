В Запорожье медики спасают 14-летнего ученика гимназии, у которого прямо на уроке остановилось сердце. К счастью, работники учебного заведения вовремя его реанимировали, ребенка успели довести до больницы.

Подробности сообщаются в сюжете ТСН.

Все произошло на уроке истории. Подросток поднял руку, сказав учительнице, что ему плохо. Педагог заметила, что он начал терять сознание. Ее крики о помощи услышал инженер по охране труда Артур Науменко, который в прошлом году проходил курсы по оказанию первой помощи.

По его словам, они вместе со школьной медсестрой до приезда скорой делали ему массаж сердца.

Мама подростка, которую вызвали в гимназию, рассказала, что несколько месяцев назад у сына диагностировали тяжелую болезнь сердца. Оказалось, что ранее он уже терял сознание, но в школе об этом не знали.

Сейчас юноша находится в реанимации, но самостоятельно не дышит, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.