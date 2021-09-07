В течение недели необходимо пить ежедневно не менее 1,5 литров обычного маложирного кефира и полностью убрать из рациона сахар и соль.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на ГолосUA.

1 день – на завтрак, обед и ужин по 2 некрупных отварных картофелин, кефир и вода.

2 день – на завтрак, обед и ужин около 100 граммов отварного мяса курицы (в идеале – грудка без кожи), также вода и кефир.

3 день – на завтрак и ужин около 100 граммов постного мяса (говядины или свинины),также вода и кефир.

4 день – на завтрак и ужин около 100 граммов отварной нежирной рыбы (филе),на протяжении дня кефир и вода.

5 день – в день 500-600 граммов свежих овощей, вода и кефир.

6 день – только кефир, в неограниченном количестве.

7 день – голодайте на минеральной воде.

По словам диетологов, если придерживаться такого питания, то за неделю реально сбросить от восьми до двенадцати килограмм.

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