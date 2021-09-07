Стратегия экономического развития должна включать в себя конкретные шаги, а не популистские лозунги. Верховная рада прежде всего взяться за реальную борьбу с монополий, цифровизацию, законы, необходимые для транша МВФ и уменьшения госдолга. Эти пункты должны быть в повестке дня новой сессии парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рудик в комментарии журналистам. "Если мы видим задачу системно бороться с олигархами, то это нужно делать не теми популистскими мерами, которые делает президент, а мерами, которые действительно позволят вернуть средства в экономику и бороться с монополиями. Следующим пакетом следует принять законы, необходимые для следующего транша МВФ, чтобы стабилизировать отношения с Фондом и демонстрировать, что Украина — надежный партнер ", — подчеркивает депутат. Кроме того, по словам Киры Рудик, парламенту следует сосредоточиться на цифровизации и решении вопроса тарифов: "Я пока не услышала от правительства плана, что делать с тарифами. Хотя этот вопрос на повестке дня, но о его решения мы не услышали. Уверена, потому, что решения пока нет. Абсолютно точно мы понимаем, что нужно будет компенсировать разницу по субсидиям. но этот план краткосрочный, а о долгосрочных власть никогда не думает ", — добавила она. Нет понимания и по экономической стратегии в целом. "Если наш государственный долг увеличивается, и власть это понимает, тогда вопрос: зачем делать еще больше дыр в бюджете, выдавая какие-то конкретные льготы или пособия различным отраслям. Мы должны четко понимать, как дальше строить государственную политику, но этого понимания у властей нет" , — констатирует лидер "Голоса". Рудик добавляет, что даже в реализации удачных идей, как открытие рынка земли, прогресса нет. "Экономисты видят в рынке земли одну из точек роста нашей страны. Но он сейчас работает исключительно на крупных фермеров, а малые и средние, ради которых делали эту реформу, не могут ею воспользоваться, ведь им негде брать деньги. Идея была хорошая, но исполнение провальное ", — подчеркнула она. Как сообщалось, ранее Рудик заявляла, что Кабмин должен урегулировать правила новых локдаунив с учетом вакцинированного населения.