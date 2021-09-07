Министерство здравоохранения утвердило правила обучения в школах на период карантина по коронавируса. Ответственность за их выполнение возложена на руководителей образовательных учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс служба МОЗ. Требования к организации образовательного процесса иметь в себе: допуск в учебное заведение должен происходить по заранее разработанному графику и маршруту; вход и пребывание в учебном заведении посторонних, включая родителей, разрешается только в средствах индивидуальной защиты после проверки температуры и согласования с руководством учреждения; вход в помещение учебного заведения разрешен только при использовании средств индивидуальной защиты, исключение сделано для учащихся 1-4 классов; педагогам рекомендуется использовать в качестве защитных средств щитки; на всех мероприятиях учебного заведения должны быть места для обработки рук дезинфицирующими средствами; при выявлении коронавируса у одного из учеников весь класс должен пойти на самоизоляцию; после каждого урока помещения класса необходимо проветривать не менее 10 минут при выявлении у ученика симптомов простудного заболевания он должен надеть маску и быть изолирован, после этого родители и преподаватели принимают решение об обращении к врачу. Минздрав также выпустил рекомендации по организации питания в школах, требования к транспорту, который перевозит учеников и требования к обращению с использованными средствами индивидуальной защиты. Полный текст положения можно посмотреть по ссылке.