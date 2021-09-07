Появление новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к тому, что пандемия и ограничения в мире могут продлиться еще несколько лет.

О том, сколько еще может продлиться пандемия, рассказал председатель Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает Апостроф.

«Пока на Земле не будет коллективного иммунитета — а это не менее 60% населения — эпидемия не уменьшит обороты. Тем более, мы видим, что у нас практически каждые два-три месяца появляется новый вариант. Говорят «новый штамм», но мне больше нравится мнение наших ученых — и не только наших — когда они говорят, что это не штамм, а вариант», — подчеркнул нардеп.

Он напомнил, что «Дельта» — это не новый штамм вируса, а вариант того COVID, только мутировавший. Поэтому первое чего нужно достичь это коллективный иммунитет.

«Вакцин на сегодня, я считаю, достаточно. Их надо модифицировать, совершенствовать, но они уже есть. А вот вкладывать деньги в лекарства сейчас самое главное. Кстати, лекарства уже первую стадию проходят в некоторых странах. Тот же Pfizer сейчас проводит клинические испытания именно лекарств, а не вакцины. Есть израильская разработка по лекарствам. И я не хочу придумывать, но мне кажется, что еще и Бельгия с Францией что-то сейчас проходят», — подчеркнул Радуцкий.

https://www.youtube.com/watch?v=5q0C6aT6JYI&feature=emb_title&ab_channel=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84TV

Как мы уже рассказывали ранее, Минздрав подал ходатайство с просьбой перевести Украину с «зеленого» на «желтый» уровень эпидемической безопасности. Если ходатайство поддержат, 13 сентября в стране усилят карантин.

Тем временем, создатели Pfizer признали, что эффективность их препаратов снижается спустя полгода до показателя 84%. В компании Moderna продолжают утверждать, что их вакцина сохраняет защиту на уровне 93% даже через шесть месяцев.