6 сентября провели заседание рабочей группы по разработке законопроекта, касающегося реформирования сферы захоронения и демонополизации рынка ритуальных услуг. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Андрея Стрихарського в Facebook. "Предметом обсуждения на заседании рабочей группы были вопросы, касающиеся внесения соответствующих изменений в действующее законодательство в данной сфере, в частности по демонополизация рынка ритуальных услуг, урегулирования вопросов касающихся проектной документации, землеотвода, землепользования и благоустройства мест захоронений, введения публичных реестров, в частности единого реестра поставщиков ритуальных услуг и единого реестра захоронений, сертификации похоронного дела и внедрения в Украине европейского опыта реформирования сферы захоронения ", — рассказал нардеп. По словам Стрихарского, обсуждения прошли очень плодотворно с привлечением широкого круга специалистов и экспертов в сфере захоронения. "Было решено принять к сведению все выступления и предложения в ходе дискуссии и продолжить дальнейшую работу по совершенствованию законопроекта для вынесения его на обсуждение в Комитет и далее на первое чтение в зал заседаний Верховной Рады", — добавил он. Как сообщалось, Андрей Стрихарський стал сопредседателем рабочей группы по подготовке законопроекта по реформе сферы захоронения.