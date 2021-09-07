В новом отопительном сезоне украинцев ждет рост тарифов на отопление и горячую воду. Так, президент «Украинской организации защиты потребителей услуг» Олег Титамир считает, что цены значительно возрастут в зависимости от региона на 30−70%.

Об этом он рассказал Фактам.

По его словам, для жителей Черновцов тариф на поставку тепла и горячей воды и, соответственно, на распределение этих ресурсов, может взлететь на 70%, для жителей Полтавы — 36−40%, для жителей Киева — на 30%.

Он напомнил, что в «Киевтеплоэнерго» еще летом этого года заявили, что средневзвешенная стоимость 1 гигакаллории тепла составит в новом отопительном сезоне (с 1 октября 2021 года) 2151,77−2433,90 грн, в зависимости от типа присоединения дома. Нынешний тариф — 1616,48 грн. за 1 Гкал (с НДС).

«Таким образом, за отопление однокомнатной квартиры в Киеве в новом отопительном сезоне, вероятно, нужно будет выложить от 1700 до 2000 грн, а за трехкомнатную квартиру и все 4000 грн», — не исключает Олег Титамир.

Рост тарифов президент «Украинской организации защиты потребителей услуг» связывает со стремительным повышением цены на газ в Европейском союзе, к которой привязано ценообразование на газовый ресурс в Украине. В конце августа стоимость газа на голландском хабе TTF достигла 13-летнего максимума — 580 долларов за тысячу кубометров. Это произошло на фоне дефицита и скорого запуска «Северного потока-2», когда «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности транзита через украинскую ГТС. При этом собственные газохранилища европейских стран заполнены далеко не полностью.

По мнению эксперта, такая ситуация вскоре несомненно отразится и на украинских потребителях, ведь стоимость голубого топлива в Украине является ключевой составляющей тарифа на отопление и горячую воду.

«Если конкретнее, то цена на газ составляет приблизительно 60−80% стоимости тепла и горячей воды, в зависимости от предприятия и оборудования», — говорит Олег Титамир.

По его словам, теплокоммунэнерго в отопительный сезон будут покупать газ у «Нафтогаза». Но не по годовому фиксированному тарифу (7,96 грн за кубометр), как население, а по рыночным, «хабовым» ценам. «В лучшем случае — по 10 грн за кубометр, в худшем — по 14−15 грн за кубометр», — добавил он.