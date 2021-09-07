Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова объяснила, почему Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО. По ее словам, этот статус предоставляется странам, которые не планируют или не могут вступить в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Маркаровой в Facebook. "MNNA — статус для стран, которые не планируют / не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас", — подчеркнула посол. Маркарова отметила, что Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который предоставляет "большие возможности" для усиленного сотрудничества с Альянсом и развития способностей украинской армии. "США стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включая летальной, но которому во время визита Зеленского мы подписали очень сильную Рамочное соглашение, открывающее двери в конкретных крупных проектов. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США ", — пояснила она. Напомним, завтра Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть обращение к американскому конгрессу с призывом предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО.