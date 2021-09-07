Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 8 сентября — заморозки уходят, им на смену приходят осенние туманы.

По ее словам, днем ​​в среду столбики термометров в Украине поднимутся до 17-24 градусов. Утром возможны туманы.

В Киеве 8 сентября дневная температура воздуха уже достигнет 20-22 градусов. Дождей не предвидится.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.

Синоптик Украинского Гидрометцентра Наталья Птуха говорит, что погода в сентябре может удивить ранними заморозками.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.