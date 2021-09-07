В Киеве на улице Дегтяревской большой затор спровоцировали водители коммунального транспорта. В частности, работник Киевпастранса довольно агрессивно отреагировал на выезд на рельсы человека на мусоровозе. Видео опубликовали на YouTube-канале "Оперативная Украина Инфо". Так, из-за нарушения правил дорожного движения водителем мусоровоза, между мужчинами и возник конфликт недалеко от школы №101 и кинотеатра "Киевская Русь". Закончился он дракой. В частности, водитель грузовика решил объехать затор и отправился на рельсы. Осуществить маневр он не смог, так как на пути ему стал трамвай. Однако, вместо того, чтобы спокойно разъехаться, мужчины начали выяснять, кто из них прав. Через несколько секунд после словесной перепалки завязалась драка. Из-за этого на участке дороги образовался большой затор. Другие водители в ситуацию не вмешивались, однако отчаянно сигналили мужчинам, чтобы те освободили дорогу. Ранее мы сообщили, что полсотни молодых людей устроили массовую драку в Черновцах возле ресторана. Участие в драке принимало около 50 человек. Чтобы их успокоить на место инцидента приехали 8 экипажей полиции. Мы также писали о том, что массовая драка произошла в Одессе после конфликта между двумя крупными компаниями. Инцидент произошел в центре города на улице Дерибасовской.