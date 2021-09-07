Количество участников небанковского финансового рынка в августе 2021 уменьшилась с 1938 до 1933. Количество банков уменьшилась с 73 до 72, ведь в августе ОАО "Расчетный центр" прекратил банковской деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ. В течение августа НБУ зарегистрировал восемь новых игроков небанковского финансового рынка, а именно шесть финансовых компаний и две лизинговые компании. В то же время был исключен из реестров 13 участников рынка — две финансовые компании, семь страховщиков (одна страховая компания оставила рынок добровольно, шесть — принудительно), один ломбард, две кредитные союзы и одну лизинговую компанию. Сейчас на небанковском рынке работают 153 non-life страховщики (было 160) и 17 life страховщиков, 286 ломбардов (было 287), 301 кредитный союз (было 303), 138 лизинговых компаний (было 137), 977 финансовых компаний (было 973) и 61 страховой брокер. На платежном рынке действуют 37 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами. В августе была отменена регистрация международной платежной системы "Хазри", созданной нерезидентами. Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.