В Украине зафиксировано 2197 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 485 человек, умерли — 53, выздоровели — 1429.

Напомним, карантин в Украине ужесточают, уже в ближайшее время вернут «желтую» зону эпидемиологической опасности.

Заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко говорит, что локдаун в Украине должен быть одинаковым для всех категорий граждан — преференций для вакцинированных от COVID-19 граждан быть не должно.