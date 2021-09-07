По состоянию на сентябрь вакцинацию от COVID прошла уже половина жителей Киева. Речь идет о тех, кто получил хотя бы одну дозу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию. По словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, а завершили цикл иммунизации 46% от общего количества вакцинированных. При этом уточняется, что вакцинировался половина от официальной численности населения Киева. Она также отметила, что на сегодня в столице можно выбирать среди вакцин AstraZeneca, Comirnaty / Pfizer, Moderna (вторая доза) и CoronaVac. "Подчеркиваю, что все жители Украины или иностранцы, имеющие вид на жительство, безотказно и безвозмездно могут вакцинироваться от COVID-19 в Киеве", — добавила она. Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вакцинировали более 60% персонала учебных заведений.