До окончания оформления жилищных субсидий, которые назначаются в зависимости от материального положения кандидата на получение выплат, осталось меньше месяца. Расскажем вам о том, как не лишиться выплаты, если у вас есть автомобиль.

Подробности рассказали в Министерстве социальной политики.

Так, если член одного домохозяйства имеет авто, которое было выпущено менее пяти лет назад или два или более автомобилей возрастом не старше 15 лет, то субсидия в таком случае не будет назначаться. Соответственно, если один автомобиль или несколько старше 15-летнего возраст, на назначение субсидии это не влияет.

Обратите внимание, если с мая 2021-го до сентября ваш автомобиль «состарился» — вы имеете полное право на получение субсидии, если ранее в ней было отказано. Также, покупка мопеда или прицепа тоже не ударит по праву на получение жилищной субсидии.

Напомним, украинцы, которые претендуют на получение субсидии на оплату коммунальных услуг, могут узнать о ее начислении и размерах онлайн. Необходимую информацию можно увидеть в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.

Как мы уже рассказывали ранее, правительство продлевает действие специальных социальных нормативов при расчете субсидий для регионов, которые после 1 октября окажутся в «красной» зоне.

Напоминаем, в Украине бюджетных средств, выделенных на субсидии в 2021 году, может не хватить на компенсацию расходов на коммуналку.