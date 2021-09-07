В индийском штате Керала уже у 11 человек обнаружили вирус Nipah, еще один человек — 12-летний ребенок — умер.

Об этом сообщила министр здравоохранения штата Вина Джордж, передает India Today.

В связи с этим местные власти выпустили специальный план по Nipah, где перечислены медицинские протоколы, которым должны следовать государственные и частные больницы.

По словам чиновника, департамент здравоохранения Керала внимательно следит за новыми случаями и тщательно отслеживает контакты. На сегодня в штате выявлен 251 контакт, из которых 54 человека относятся к группе повышенного риска.

Эксперты уже осмотрели дом и помещения, где проживал со своей семьей умерший подросток. Образцы были взяты у двух коз, а также с двух деревьев рамбутана на участке. Помимо этого, команда нашла место обитания летучих мышей через озеро от дома.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что вирус Nipah (NiV) часто вызывается летучими лисицами (крыланами). Он является потенциально смертельным как для людей, так и для и животных.

Наряду с респираторными симптомами инфекция может вызвать жар, боль в мышцах, головную боль, лихорадку, головокружение и тошноту.



