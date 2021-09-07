Если бы выборы в Верховную Раду проходили в сентябре, то украинцы бы проголосовали за партию «Слуга народа» — ее поддержали 25,8% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

По данным опроса, барьер в 5% преодолевают такие партии:

«Европейская солидарность»- 14,1%,

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,4%,

«Батькивщина» — 10,6%.

Ранее данные опроса Социологической группы «Рейтинг» показывали, что если бы выборы президента Украины прошли в конце июля — начале августа, то в первом туре победил бы Владимир Зеленский — его готовы поддержать 27,7% опрошенных украинцев (тех, кто будет голосовать и определился с выбором). При этом Петра Порошенко поддержат только 14,9% респондентов.

Большая часть украинцев (54%) считают, что наиболее желательным типом государственного устройства для Украины является демократия. Еще 19,6% считают, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше, чем демократический.