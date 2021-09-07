В городе Киселевск (Кемеровская область России) уголовник изнасиловал и задушил двух 10-летних девочек.

Об этом сообщают российские СМИ.

Школьниц 41-летний Виктор Пестерников заманил сладостями. В сети есть кадры камеры видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина покупает девочкам все, что они просят.

Убийцу нашли благодаря этим кадрам. Известно, что подозреваемый в 2019 году вышел из тюрьмы, где провел 10 лет. За решеткой он оказался за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Сначала он утверждал, что просто купил девочкам семечки, но потом сознался в изнасиловании и убийстве. Он также показал правоохранителям место преступления и где спрятал тела 10-летних Насти Феслер и Ульяны Дегтярь.

