В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 7 сентября — осадков сегодня не будет.

Ночью 7 сентября в Украине, кроме Закарпатья, Крыма и большинства южных областей, на поверхности почвы были заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый). Сегодня в Одесской, Херсонской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Днем воздух прогреется до 16-18 градусов на западе, до 19 в центре, на севере холоднее — 14-16 градусов, на востоке 16-18, на юге 19-22 градуса.

Синоптик Украинского Гидрометцентра Наталья Птуха говорит, что погода в сентябре может удивить ранними заморозками.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.