В среду, 8 сентября, погода в Украине будет по-летнему жаркой и сухой, однако на западе ожидаются дожди и ожидается снижение температуры воздуха.
Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
8 сентября в Украине прогнозируется температура на уровне + 23 + 29 градусов, в западных областях похолодает до +19 + 23 градусов.
Погода в Киеве 8 сентября без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы прогнозируется на уровне + 24 + 27 градусов.Прогноз погоды на воскресенье, 8 сентября, в городах Украины от Укргидрометцентра:
Ужгород — + 23 … + 25
Львов — + 23 … + 25
Ивано-Франковск — + 24 … + 26
Тернополь — + 24 … + 26
Черновцы — + 25 … + 27
Хмельницкий — + 24 … + 26
Луцк — + 24 … + 26
Ровно — + 24 … + 26
Житомир — + 25 … + 27
Винница — + 26 … + 28
Одесса — + 27 … + 29
Николаев — + 27 … + 29
Херсон — + 27 … + 29
Симферополь — + 26 … + 28
Кропивницкий — + 26 … + 28
Черкассы — + 25 … + 27
Чернигов — + 25 … + 27
Суммы — + 25 … + 27
Полтава — + 24 … + 27
Днепр — + 27 … + 29
Запорожье — + 27 … + 29
Донецк — + 25 … + 27
Луганск — + 25 … + 27
Харьков — + 25 … + 27
Киев — + 25 … + 27
Специалисты ранее сообщали, что август стал наиболее солнечным и засушливым месяцем лета — на всей территории Украины царила сильная засуха. Среднесуточная температура воздуха в течение третьей декады в северных областях находилась в пределах 20-22 °С, на востоке — плюс 22-23 °С, на западе — 21-23 °С, в южных областях — 25 °С, в Центральных областях колебалась от 22 до 23 °С.
Ранее синоптик Наталка Диденко дала свой прогноз на выходные 7-8 сентября. По ее словам, на выходных в Украине будет много солнца и красивых облаков. При этом в воскресенье на Западе атмосферный фронт обусловит дожди и снижение температуры воздуха. В среднем по Украине ожидается 23-29 градусов, а в воскресенье на пару градусов выше (кроме западных областей, где похолодает до 19-23 градусов). В Киеве 7-8 сентября без существенных осадков, в дневные часы предполагается 24-27 градусов.