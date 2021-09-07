В среду, 8 сентября, погода в Украине будет по-летнему жаркой и сухой, однако на западе ожидаются дожди и ожидается снижение температуры воздуха.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

8 сентября в Украине прогнозируется температура на уровне + 23 + 29 градусов, в западных областях похолодает до +19 + 23 градусов.

Погода в Киеве 8 сентября без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы прогнозируется на уровне + 24 + 27 градусов.Прогноз погоды на воскресенье, 8 сентября, в городах Украины от Укргидрометцентра:

Ужгород — + 23 … + 25

Львов — + 23 … + 25

Ивано-Франковск — + 24 … + 26

Тернополь — + 24 … + 26

Черновцы — + 25 … + 27

Хмельницкий — + 24 … + 26

Луцк — + 24 … + 26

Ровно — + 24 … + 26

Житомир — + 25 … + 27

Винница — + 26 … + 28

Одесса — + 27 … + 29

Николаев — + 27 … + 29

Херсон — + 27 … + 29

Симферополь — + 26 … + 28

Кропивницкий — + 26 … + 28

Черкассы — + 25 … + 27

Чернигов — + 25 … + 27

Суммы — + 25 … + 27

Полтава — + 24 … + 27

Днепр — + 27 … + 29

Запорожье — + 27 … + 29

Донецк — + 25 … + 27

Луганск — + 25 … + 27

Харьков — + 25 … + 27

Киев — + 25 … + 27

Специалисты ранее сообщали, что август стал наиболее солнечным и засушливым месяцем лета — на всей территории Украины царила сильная засуха. Среднесуточная температура воздуха в течение третьей декады в северных областях находилась в пределах 20-22 °С, на востоке — плюс 22-23 °С, на западе — 21-23 °С, в южных областях — 25 °С, в Центральных областях колебалась от 22 до 23 °С.

Ранее синоптик Наталка Диденко дала свой прогноз на выходные 7-8 сентября. По ее словам, на выходных в Украине будет много солнца и красивых облаков. При этом в воскресенье на Западе атмосферный фронт обусловит дожди и снижение температуры воздуха. В среднем по Украине ожидается 23-29 градусов, а в воскресенье на пару градусов выше (кроме западных областей, где похолодает до 19-23 градусов). В Киеве 7-8 сентября без существенных осадков, в дневные часы предполагается 24-27 градусов.