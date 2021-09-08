9 сентября, отмечается Международный день красоты, а у православных день памяти преподобного Пимена Великого.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом дне.День памяти преподобного Пимена Великого

Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте. Он дал обет безмолвия и отречения от мира, стал блуждать в пустынном ските у Диокла. Через некоторое время правитель страны пожелал видеть преподобного Пимена и послал к нему гонца с просьбой позволит ему прийти к преподобному. Недоволен отказом, обладатель бросил в темницу племянника преподобного Пимена и сказал матери (сестре преподобного), что если Пимен придет к нему, то он освободит ее сына, если же нет, то казнит его. Старец ответил достойно, а князь отпустил парня. Преподобный Пимен пошел в другое место и скитался по разным странам длительное время. Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет.

В этот день наши предки определяли погоду осени и зимы по рябине: если много плодов, то это к дождливой осени и морозной зимы.Международный день красоты

Международный комитет эстетики и косметологии (CIDESCO -Comité International D Эстетической Et De Cosmétologie) проявил инициативу создания Международного дня красоты (Beauty International Day), который отмечается ежегодно 9 сентября. Отметим, CIDESCO считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире. Организация была основана в Брюсселе в 1946 году. Во многих городах и странах 9 сентября повсеместно проводятся конкурсы красоты.

Первый в истории конкурс красоты прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты «Мисс Мира» состоялся в Лондоне в апреле 1951 года.

Также в этот день отмечается:

День Ашуру — день поминовения пророков-посланников Аллаха,

День работников государственной безопасности Республики Молдова,

День государственной независимости Республики Таджикистан.

Напомним, 5 сентября отмечали Международный день благотворительности, а у православных — День памяти святого Луппа Солунского.