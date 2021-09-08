Политолог Владимир Фесенко не видит предпосылок говорить о возможности появления этой осенью нового Майдана. Несмотря на это, митинги недовольных уже происходят практически ежемесячно, но, по его словам, они не несут никакой опасности.

Об этом он сообщил «РБК-Украина».

«Массовые акции, на которых собирается от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, проходят в Украине регулярно. Для нас это уже норма. А вот Майданы — это сотни тысяч и даже больше участников, и они на самом деле для нас редкость. И такого развития событий я сейчас не предвижу», — подчеркнул эксперт.

При этом глава Национальной полиции Игорь Клименко говорит, что в Украине в течении последних двух лет фиксируется увеличение количества массовых мероприятий и разного рода акций. За первое полугодие 2020 года в стране состоялось более 89 500 мероприятий, а за аналогичный период этого года — более 91 000.

Напомним, Шевченковский суд приговорил к 3 годам лишения свободы «беркутовцев» Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня. Их судили за разгон Майдана 30 ноября 2013 года.

Сергей Зинченко — бывший боец подразделения «Беркут», которого обвиняют в расстрелах на Майдане и которого в рамках обмена пленными передали на оккупированную территорию, присоединился к незаконным вооруженным формированиям.