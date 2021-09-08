Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Председатель Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

Биография

Елена Алексеевна Шуляк родилась 24 января 1976 года в Киеве.

Семья

Муж – Шуляк Александр Александрович.

Дочь – Дарья, студентка Института международных отношений КНУ им. Т.Г. Шевченко

Образование

В 1992 году поступила в Украинский транспортный университет на специальность «Экономика и управление в строительстве».

В 2003-05 гг — училась в Международном институте менеджмента, где получила степень магистра бизнес-администрирования.

В 2010-2012 гг — заочно училась в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко на специальности «Психология».

Карьера

В 1999 году Елена Шуляк создала и возглавила ООО “Аудиторская фирма “Стандарт”.

До 2006 года работала в должности директора департамента аудита и анализа финансово-хозяйственной деятельности ФПГ “Midland Group” Эдуарда Шифрина и Алекса Шнайдера.

В 2005-2007гг — была членом наблюдательного совета ЗАО “Экспресс-Банк”

В 2007 году — была назначена Генеральным директором компании “Midland Development Ukraine”

была назначена Генеральным директором компании “Midland Development Ukraine” В 2014-2015 гг — возглавляла наблюдательный совет Украинского строительного сообщества (Ukrainian Building Community).

В апреле 2015 была кандидатом на должность главы Государственной фискальной службы.

В июне 2016 году — вернулась к должности директора компании “Midland Development Ukraine”.

“Midland Development Ukraine”. С 29 августа 2019 года – депутат ВР IX созыва (№13 по списку партии “Слуга народа”). Заместитель председателя депутатской фракции.

ВР IX созыва (№13 по списку партии “Слуга народа”). Заместитель председателя депутатской фракции. С 15 сентября 2020 года – член ВСК ВР по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Скандалы

В 2005-2007 гг — Елена Шуляк была членом наблюдательного совета ЗАО “Экспресс-Банк”, который в состав ФПГ Игоря Дворецкого — так называемого “серого кардинала” Запорожья.

Елена Шуляк была членом наблюдательного совета ЗАО “Экспресс-Банк”, который в состав ФПГ Игоря Дворецкого — так называемого “серого кардинала” Запорожья. 15 октября 2019 года журналист издания “Левый берег” сфотографировала Елену Шуляк в Раде с культовой сумкой Chanel Jumbo стоимостью $7240 и А в феврале 2021 года нардеп “засветила” серьги, стоимость которых составляет 3600 евро и сумку стоимостью 1932 фунтов стерлингов.

Доходы

Согласно декларации о доходах за 2020 год — у Елены Шуляк нет личной недвижимости — все квартиры находятся в совместной собственности с супругом. Так, супруги владеют квартирой площадью 84,36 кв. м, с 2006 года – двумя квартирами 59,1 кв. м и 155 кв. м, а также двумя машиноместами: одно – 19,8 кв. м, в другом площадь не указана; квартирой 19,9 кв. м и квартирой 42,5 кв. м.

Елена Шуляк с 2012 года владеет автомобилем Land Rover, того же года выпуска.

В 2020 года нардеп получила доход в размере 1 млн 35 тыс. 249 гривен: 503 тыс. 245 грн – депутатская зарплата и 462 тыс. 440 грн – компенсация затрат в Управделами ВР; 10 тыс. 914 грн – проценты в “Приватбанке” и 58 тыс. 650 грн – страховые выплаты в ЧАО “Страховая компания “Арсенал страхования”.

Из сбережений у политика — 29 тысяч 62 гривны, 2 доллара и 6 тысяч 830 евро – на банковских счетах, а также 552 тысячи гривен и 415 тысяч долларов наличными.