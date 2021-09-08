Локдаун в Украине уже неизбежен — COVID-19 будут массово разносить дети, которые с началом учебного года ездят в транспорте.

Такое заявление сделал врач-эпидемиолог Алексей Галимский, пишет Обозреватель.

Он назвал рекомендацию о вакцинации 80% учителей в школах маразмом:

«Рекомендации по вакцинации учителей – это настоящий маразм: если в школьном классе сидит 30 непривитых детей и 1 привитый учитель, учиться можно, а когда в классе сидит 31 непривитый человек, заниматься уже нельзя. Никакие 80% привитых учителей никак проблему не решают, потому что разносить заразу будут дети, школьники. И разносить они ее будут повсеместно. Дети проедут в общественном транспорте, поиграются на детской площадке, придут домой. «Социального дистанцирования» у детей нет нигде – оно среди детей невозможно в теории, потому что это дети. Антисептики не разрешены к применению в школах по инструкции. И вообще любые противоэпидемические мероприятия в детских коллективах, кроме их разобщения, то есть закрытия класса или школы, малоэффективны».

Он также напомнил, что власти делали все, чтобы вогнать страну в «красную» зону:

«Любому, кто имеет образование эпидемиолога, было понятно с самого начала, что нельзя во время эпидемии в августе организовывать крестные ходы, устраивать массовые празднества на День Независимости. И главное – нельзя было начинать оффлайн учебный год: начинать очные занятия в школах и вузах, а дошкольников отправлять в детские сады».

Он также озвучил план противоэпидемических мероприятий, который презентовал еще в марте:

Обучение оффлайн должно быть только для школьников выпускных классов. Все остальные должны учатся удаленно.

Детские сады должны быть закрыты.

Родителям детей до 10 лет нужно выплачивать компенсацию по уходу за детьми, которые не посещают детские учреждения.

Сделать рабочие смены у населения по скользящему графику, чтобы размыть часы-пик.

Работу общественного транспорта активизировать и продлить. Максимальное количество пассажиров должно соответствовать технической характеристике транспортного средства (количество сидячих и стоячих мест). Организация дополнительной вентиляции.

Для крупных магазинов ввести ограничения по количеству одновременно находящихся в них людей до 1 на 20 квадратных метров. То же касается салонов красоты, мастерских, аптек.

Небольшие торговые точки могут обслуживать клиентов через окошко.

Аптеки должны работать с покупателями через окошко и при возможности быть переведены на продленный режим работы.

Рекомендуется приоритетное обслуживание пенсионеров и других лиц из групп риска в утренние часы.

Он также считает глупостью закрытие рынков, ТРЦ, супермаркетов и мелких торговых точек. По его мнению, нужно было поставить вопрос о том, чтобы все, кто допущен к обслуживанию людей, были вакцинированы.

Как сообщалось ранее, карантин в Украине могут ужесточить уже 13 сентября. Как известно, с соответствующим ходатайством в Кабмин обратилось Министерство здравоохранения — Украину хотят перевести с «зеленого» на «желтый» уровень эпидемической безопасности.

Заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко говорит, что локдаун в Украине должен быть одинаковым для всех категорий граждан — преференций для вакцинированных от COVID-19 граждан быть не должно.

