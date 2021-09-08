Локдаун в Украине уже неизбежен — COVID-19 будут массово разносить дети, которые с началом учебного года ездят в транспорте.
Такое заявление сделал врач-эпидемиолог Алексей Галимский, пишет Обозреватель.
Он назвал рекомендацию о вакцинации 80% учителей в школах маразмом:
«Рекомендации по вакцинации учителей – это настоящий маразм: если в школьном классе сидит 30 непривитых детей и 1 привитый учитель, учиться можно, а когда в классе сидит 31 непривитый человек, заниматься уже нельзя. Никакие 80% привитых учителей никак проблему не решают, потому что разносить заразу будут дети, школьники. И разносить они ее будут повсеместно. Дети проедут в общественном транспорте, поиграются на детской площадке, придут домой. «Социального дистанцирования» у детей нет нигде – оно среди детей невозможно в теории, потому что это дети. Антисептики не разрешены к применению в школах по инструкции. И вообще любые противоэпидемические мероприятия в детских коллективах, кроме их разобщения, то есть закрытия класса или школы, малоэффективны».
Он также напомнил, что власти делали все, чтобы вогнать страну в «красную» зону:
«Любому, кто имеет образование эпидемиолога, было понятно с самого начала, что нельзя во время эпидемии в августе организовывать крестные ходы, устраивать массовые празднества на День Независимости. И главное – нельзя было начинать оффлайн учебный год: начинать очные занятия в школах и вузах, а дошкольников отправлять в детские сады».
Он также озвучил план противоэпидемических мероприятий, который презентовал еще в марте:
- Обучение оффлайн должно быть только для школьников выпускных классов. Все остальные должны учатся удаленно.
- Детские сады должны быть закрыты.
- Родителям детей до 10 лет нужно выплачивать компенсацию по уходу за детьми, которые не посещают детские учреждения.
- Сделать рабочие смены у населения по скользящему графику, чтобы размыть часы-пик.
- Работу общественного транспорта активизировать и продлить. Максимальное количество пассажиров должно соответствовать технической характеристике транспортного средства (количество сидячих и стоячих мест). Организация дополнительной вентиляции.
- Для крупных магазинов ввести ограничения по количеству одновременно находящихся в них людей до 1 на 20 квадратных метров. То же касается салонов красоты, мастерских, аптек.
- Небольшие торговые точки могут обслуживать клиентов через окошко.
- Аптеки должны работать с покупателями через окошко и при возможности быть переведены на продленный режим работы.
- Рекомендуется приоритетное обслуживание пенсионеров и других лиц из групп риска в утренние часы.
Он также считает глупостью закрытие рынков, ТРЦ, супермаркетов и мелких торговых точек. По его мнению, нужно было поставить вопрос о том, чтобы все, кто допущен к обслуживанию людей, были вакцинированы.
Как сообщалось ранее, карантин в Украине могут ужесточить уже 13 сентября. Как известно, с соответствующим ходатайством в Кабмин обратилось Министерство здравоохранения — Украину хотят перевести с «зеленого» на «желтый» уровень эпидемической безопасности.
Заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко говорит, что локдаун в Украине должен быть одинаковым для всех категорий граждан — преференций для вакцинированных от COVID-19 граждан быть не должно.