Погода в Украине 9 сентября будет солнечной и довольно теплой.

Своим прогнозом делятся в Украинском гидрометеорологическом центре.

На всей территории страны ожидается ясная погода, возможно набегут маленькие облака. Температура воздуха в среднем 22-24 градуса. На юге и юго-востоке до 27.

До 11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской и Ровенской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее о «бабье лето» 9 сентября сообщала синоптик Наталья Диденко.

Народный синоптик Леонид Горбань считает, что снег в Украине может выпасть уже в октябре, а в другом — осень будет теплой, без резких перепадов температур.

А вот народный синоптик Владимир Деркач говорит, что осенью в Украине будет два бабьих лета, а также ожидаются периодические дожди.