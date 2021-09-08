Пророссийские боевики на Донбассе за сутки 8 сентября четыре раза нарушили режим полного прекращения огня. Так, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

Сводку опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сегодня, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении населенного пункта Опытное. Российские наемники обстреливали позиции ООС из минометов 120-го калибра.

А в районе Павлополя оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Также в районе населенного пункта Широкино боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«Боевых потерь среди украинских защитников нет», — указано в сообщении.

При этом в штабе добавили, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы противника.

«О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм», — говорится в сообщении.

В то же время, на Донбассе фиксируют передвижение танков, гаубиц, зенитных установок и БМП боевиков

Как мы уже рассказывали ранее, ЕС продлил санкции против РФ еще на шесть месяцев. Речь идет о запрете на выдачу виз и замораживании активов для 177 людей и 48 организаций.