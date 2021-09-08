Американский телеканал CNN выпустил сюжет с эксклюзивными комментариями бывших высокопоставленных офицеров украинской разведки, которые рассказали, как пытались заманить «вагнеровцев» в Украину.

Украинские разведчики выдали себя за представителей российской частной военной компании, которая набирала наемников. В ходе общения им присылали документы, военные удостоверения и доказательства того, где они воевали.

В частности, наемники продемонстрировали следующие документы и фото:

одна группа боевиков на фото держала обломки только что сбитого MH17;

двое присутствовали при запуске ракеты, сбившей MH17;

четверо других были членами группы, которая сбила украинский военный самолет, где погибли не менее 70 военных.

В итоге сотрудники украинской разведки выбрали людей, которые имели самые тесные и противоречивые связи с Украиной, а также предложили им фальшивые контракты с Венесуэлой — были выбраны 28 россиян, предположительно связанных с незаконными действиями в Украине, и еще пятеро без каких-либо связей.

США до сих пор отрицают свою роль в операции, якобы Украина получила только деньги, техническую помощь и рекомендации ЦРУ. Однако высокопоставленный американский чиновник опроверг CNN эту информацию. Он указал, что разведка США знала об операции. Он предположил, что попытки вовлечь американские агентства могут быть попыткой разделить/переложить вину за провал украинской операции.

Кроме того, командир белорусской полиции анонимно заявил CNN, что наемники приехали в Минск в качестве не просто туристов. В Беларуси уверены, что наемники были отправлены ​​ россиянами для дестабилизации в преддверии предстоящих выборов.

Ранее журналист издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что операцию по захвату российских наемников из ЧВК «Вагнера» подготовили именно украинские спецслужбы. Даже провал операции показал, что разведчики из Украины достаточно компетентны, чтобы победить российских.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что операция по «вагнеровцам» готовилась не в Украине. Он также подчеркнул, что просил главу Беларуси Александра Лукашенко выдать Украине боевиков, но тот это делать отказался.