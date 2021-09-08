По состоянию на начало сентября Украина готова к отопительному сезону на более чем 80%.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, все идет согласно утвержденным графикам.

«Местные власти, как и в предыдущие годы, будет принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон. Так же органы местного самоуправления теперь ответственные за установление тарифов на тепло и горячую воду», — подчеркнул чиновник.

А Кабмин, в свою очередь, и дальше будет оказывать поддержку местным властям, а также поможет с вопросом компенсации для теплокоммунэнерго.

Шмыгаль также отметил, что «Нафтогаз» предлагает ТКЭ газ по 7,42 грн за кубометр в пределах трехлетнего контракта. Премьер уверен, что такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне.

«Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу и региону», — добавил он.

Как мы уже рассказывали ранее, газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения — цены в сентябре выросли, но годовые тарифные планы при этом не изменились, и они выгоднее.

Напомним, ожидаемый специалистами рост тарифов на коммунальные услуги в новом отопительном сезоне может быть выше просчитанных 30%.