Кабинет министров Украины пытается решить проблему одной из категорий пенсионеров, которые часто сталкивались с проблемами учета стажа при начислении пенсии . В частности, утвержден Порядок учета трудовой деятельности работника (физического лица — предпринимателя, физического лица, которое обеспечивает себя работой самостоятельно) в электронной форме.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Порядок определяет, что учет трудовой деятельности ведется с целью обеспечения накопления, хранения и использования информации о приобретенный работником стаж работы, образование, квалификацию для подтверждения имеющегося трудового стажа при заключении трудового договора, назначение пенсий и для других целей, предусмотренных законодательством.

Сведения о трудовой деятельности работника должны храниться в составе персональной учетной карточки застрахованного лица в реестре застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в течение срока, предусмотренного частью третьей статьи 20 Закона о ЕСВ.

Сведения о трудовой деятельности работника включают сведения, позволяющие идентифицировать лицо:

уникальный номер персональной учетной карточки застрахованного лица в реестре застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица на момент подачи сведений в Пенсионный фонд Украины;

дата рождения;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

пол;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре и серия, номер и название документа, из которого взяты сведения в персональной учетной карточки застрахованного лица (при наличии);

место жительства;

средства связи (номер телефона, адрес электронной почты).

Кроме того, в нем должны быть сведения о периодах трудовой деятельности:

налоговый номер юридического лица (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика физического лица (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте) и наименование страхователя;

год, за который внесены сведения;

период трудовых отношений;

профессиональную название работы;

название должности с указанием структурного подразделения;

сведения о приеме на работу, присвоение / изменение / лишение разряда, ранга, класса, звание, категории, прохождение стажировки, перевода на другую работу, основания увольнения;

О основном месте работы;

образование.

Также должны быть внесены данные об особых условиях труда, дающих право на льготы по общеобязательному государственному социальному страхованию:

номер списков (раздел, подраздел) производств, работ, профессий, должностей и показателей;

результаты аттестации условий труда с указанием номера и даты распорядительного акта;

полная / неполная занятость;

количество отработанных работником календарных дней (часов) за соответствующий месяц, в том числе в особых условиях труда, дающих право на льготы.

Кроме них вносятся информация о судимости за совершение преступления и о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и информация о подтверждении приобретенного лицом за пределами Украины стаж работы для применения накопления периодов стажа работы в соответствии с международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено ВРУ.

Сведения о трудовой деятельности работника подаются ПФУ через веб-портал электронных услуг ПФУ в виде копий предусмотренных законодательством документов, изготовленных путем сканирования с обязательным наложением страхователем или работником квалифицированного электронной подписи.

Указанные сведения могут быть представлены в оцифрованном виде. Требования к формату представления информации устанавливаются Пенсионным фондом Украины.

Сведения, позволяющие идентифицировать личность, подаются путем заполнения соответствующих полей анкеты работника.

При этом представление сведений, указанных в абзацах втором и седьмом подпункта 1 п. 5 порядком, является обязательным. Неотъемлемой составляющей сведений, представленных страхователем, есть сканированная копия согласия работника о предоставлении разрешения на обработку его персональных данных, предусмотренных настоящим Порядком. В случае представления сведений о трудовой деятельности работника лично предоставления согласия на обработку персональных данных осуществляется путем проставления отметки о предоставлении такого разрешения в электронном кабинете застрахованного лица на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам социальной политики нардеп «Слуги народа» Галина Третьякова заявила, что пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, имеют право получать украинскую пенсию, так и выплаты со стороны оккупационных властей.