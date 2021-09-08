9 сентября во всем мире празднуют Международный день красоты, а также православные христиане почитают День памяти преподобного Пимена Великого.
Что нельзя делать в этот день, какие традиции и приметы стоит придерживаться, Zavtra рассказывает дальше.
День памяти преподобного Пимена Великого:
Преподобный Пимен Великий родился примерно в 340 году в Египте. В молодости он дал обет молчания и отречения от мира и принял одинокий образ жизни в пустыне. Святой Пимен, проводя дни и годы постнического работах, непрерывно находился в молитвах.
Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет. После смерти церковь признала его святым. Пимена уважали за его умение дать правильный совет всем, кто нуждается, к нему постоянно съезжались люди из разных мест.
В этот день не стоит отказывать в помощи окружающим, а также принято делать пожертвования в поддержку бедным.
Приметы 9 сентября:
- Если на рябине ягод осталось много, то зима будет милостивой.
- Большой урожай рябины — к сырой осени и холодной зиме.
- Гром прогремел — тепло продержится еще долго.
- Многие желудей на дубе — к суровой зиме.
- Если всю осень пить сок из рябины, то зимой никакие болезни не страшны.
Что нельзя делать 9 сентября:
- 9 сентября нельзя ничего поднимать на перекрестке — могут порчи навести.
- Если в этот день дать в долг, деньги вернут не скоро.
- Нельзя долго стоять на пороге, можно накликать в дом беду.
- Не подходит день и для осуществления крупных покупок, они не принесут радости
- В этот день нельзя свататься — к неудачному исходу дела.
Как мы уже рассказывали ранее, в сентябре православные будут отмечать сразу несколько важных церковных праздников, среди них: Усекновение главы Иоанна Предтeчи и Рождество Пресвятой Богородицы.