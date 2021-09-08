9 сентября во всем мире празднуют Международный день красоты, а также православные христиане почитают День памяти преподобного Пимена Великого.

Что нельзя делать в этот день, какие традиции и приметы стоит придерживаться, Zavtra рассказывает дальше.

День памяти преподобного Пимена Великого:

Преподобный Пимен Великий родился примерно в 340 году в Египте. В молодости он дал обет молчания и отречения от мира и принял одинокий образ жизни в пустыне. Святой Пимен, проводя дни и годы постнического работах, непрерывно находился в молитвах.

Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет. После смерти церковь признала его святым. Пимена уважали за его умение дать правильный совет всем, кто нуждается, к нему постоянно съезжались люди из разных мест.

В этот день не стоит отказывать в помощи окружающим, а также принято делать пожертвования в поддержку бедным.

Приметы 9 сентября:

Если на рябине ягод осталось много, то зима будет милостивой.

Большой урожай рябины — к сырой осени и холодной зиме.

Гром прогремел — тепло продержится еще долго.

Многие желудей на дубе — к суровой зиме.

Если всю осень пить сок из рябины, то зимой никакие болезни не страшны.

Что нельзя делать 9 сентября:

9 сентября нельзя ничего поднимать на перекрестке — могут порчи навести.

Если в этот день дать в долг, деньги вернут не скоро.

Нельзя долго стоять на пороге, можно накликать в дом беду.

Не подходит день и для осуществления крупных покупок, они не принесут радости

В этот день нельзя свататься — к неудачному исходу дела.

Как мы уже рассказывали ранее, в сентябре православные будут отмечать сразу несколько важных церковных праздников, среди них: Усекновение главы Иоанна Предтeчи и Рождество Пресвятой Богородицы.