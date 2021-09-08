Россия попытается запустить газопровод «Северный поток-2» еще до прохождения сертификации. При этом в случае использования проекта для давления на Украину санкции ЕС вводить не будет. Соответствующее заявление сделала советник министра энергетики, экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает «Украина 24«.

«Об этом и другом мы говорили в Вашингтоне и в конце этой недели продолжим говорить в Киеве, потому как в Киев приезжает Амос Хохштайн, являющийся специальным посланником США, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе и решение проблем, связанных с имплементацией совместной договоренности, достигнутой между Байденом и Меркель», – пояснила чиновница.

Надеяться на то, что Евросоюз будет вводить какие-то санкции, как утверждает Зеркаль, не стоит, потому что должна быть совместная позиция 27 членов ЕС. Однако этого будет сложно достичь, зная отношения между Россией и Венгрией.

Как мы уже рассказывали ранее, президент США Джо Байден лично гарантирует введение санкций против России, если «Северный поток-2» создаст опасную ситуацию для Украины.