Тема переименования Украины остается популярной в сети. Так, свою версию названия озвучил журналист Дмитрий Гордон.

В эфире телеканала «Украина 24» он заявил, что Украина могла бы потроллить Российскую Федерацию, сменив название на Россия-1. Таким образом, страна-агрессор стала уже Россией-2.

«Я о том, что это хорошая идея — потроллить Россию. Я бы пошел дальше. Я бы назвал Украину Россия-1, чтобы та Россия, которая ТА Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Россия-1… Причем не телевизионный канал, а страна. Шутка…» – сказал журналист.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович накануне предложил переименовать Украину. По его мнению, Украина имеет право называться Русью, в связи с этим он предлагает переименовать государство в «Русь-Украина».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на это предложение, заявив, что: «Играться с названием государства и пытаться на нем как-то хайпануть – это точно не государственная позиция».