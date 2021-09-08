Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович пояснил свое скандальное заявление о необразованности украинцев.

Накануне в интервью Ukrlife.TV он заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана:

«Это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образована гораздо больше, чем среднестатистический украинец».

Арестович считает, что не сказал ничего страшного:

«Я же не имел в виду, что средний моджахед «Талибана» более образованный, чем средний украинец, хотя как еще считать эту середину… Но мы стремимся обижаться, у нас рефлекс. Рефлексивное управление. Я вам расскажу, что это такое с точки зрения российской военной доктрины. Это истощение морально-волевой сферы до такой степени, что человек не способен остановиться на сложной мысли, а способен только на простые реакции, стимул – реакция. Вот нашу массу давно и успешно до этого довели. А Русь-Украина и прочие вещи, которыми я занимаюсь в публичном пространстве, призваны будить нацию, не давать ей спать».

Он также подчеркнул, что средний украинец не сможет показать на карте, где находится Афганистан:

«Средний украинец не может показать на карте Афганистан в большинстве случаев. Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование, работали переводчиками для канадской армии, например, 10-20 лет, как минимум в совершенстве знают английский язык, могут казаться более образованными, чем средний украинец».

https://www.youtube.com/watch?v=554iQfzV0n8&t=12s

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович накануне предложил переименовать Украину. По его мнению, Украина имеет право называться Русью, в связи с этим он предлагает переименовать государство в «Русь-Украина».

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на это предложение, заявив, что: «Играться с названием государства и пытаться на нем как-то хайпануть – это точно не государственная позиция».