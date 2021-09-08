8 сентября православные вспоминает святую мученицу Наталью Никомидийскую — все Натальи отмечают свой день ангела,, — а также отмечают Сретение Владимирской иконы Божьей матери — одной из самых ранних и наиболее уважаемых чудотворных икон Богородицы.

Сретение Владимирской иконы Богородицы — история

Слово «сретение» позаимствовали из греческого языка, оно переводится как «встреча». 8 сентября (по старому стилю 26 августа) 1395 чудотворная Владимирская икона была принесена из Владимира в Москву, где ее встречало едва ли не все население города. Перед ней совершались молебны, и угроза вторжения Тамерлана в столицу миновала.

Сама Владимирская икона является самой ранней из известных сохранившихся. На ней изображена Божия Матерь с Иисусом Христом, который приходится к щеке Богородицы.

В этот день принято молиться о: мире и благоденствие, защите от врагов, помощи защитникам родной земли, лечении болезней, решении сложных ситуаций, конфликтов, духовном прозрении и помощи в выборе правильного решения.

Считается, что Владимирская икона помогает супругам наладить отношения, внести в них гармонию и благополучие.

«Обозреватель» публикует молитву Владимирской Божьей Матери:

«Прими, Всеблагомощная, Пречистая Госпожа Владычица Богородица, эта честныя дары, Тебе прикладываю, от нас недостойных рабов Твоих, от всех родов выбрана, всех тварей небесных и земных Вышши являешься. Понеже бо Тебе ради быть Господь сил с нами, и Тобою Сына Божия умоляем, и сподобимся Святого Тела Его и Пречистой Крови Его. Тем же блаженная ты в роде родов, Богоблаженная, херувимов светлых и серафимов честно сущая. И сейчас, Всепетая Пресвятая Богородице, не переставай молясь о нас, недостойных Рабах Твоих, еже избавиться нам от всякой совета лукавого и от всякого обстоятельствах, и сохраниться нам не нанесении от всякого ядовитого подвоха дьявольского. Но даже до конца молитвами Твоими без суда нас сохрани, яко да Твоим заступлением и помощью спасены, славу, хвалу, благодарность и поклонение за вся в Троице Единого Бога и всех Создателю возсылаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь ».