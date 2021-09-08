На заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое пройдет 10 сентября, намерены рассмотреть вопрос введения санкций в отношении в 24 юридических и 6 физических лиц, в частности, за строительство Крымского моста.

Об этом рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает издание Вести. А сегодня, 8 сентября состоялось заседание Кабинета министров, на котором согласовали санкционный список.

Фигуранты санкционного списка– 24 юридических и 6 физических лиц – причастны к строительству Крымского моста, организации сообщения оккупированного Россией Крыма и незаконного перепланирования парковых территорий или объектов культурного наследия в Севастополе.

Проект решения был подготовлен Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ограничительные меры предлагается ввести на пять лет, также они среди прочего предусматривают блокировку активов и запрет на въезд в Украину.

Ранее, 21 августа Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности против блогера Анатолия Шария, главреда «Страны» Игоря Гужвы и его жены Галины Солнцевой, а также ряда других лиц.

Как мы уже рассказывали, ЕС продлил санкции против Российской Федерации еще на шесть месяцев. Речь идет о запрете на выдачу виз и замораживании активов для 177 людей и 48 организаций.

А блогер Анатолий Шарий объявлен в розыск после того, как 25 февраля проигнорировал допрос по делу о государственной измене.