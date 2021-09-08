В Украине не будут вводить в силу карантинные ограничения «желтой» зоны с понедельника, 13 сентября.

Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Кабмина в среду, 8 сентября. По его словам, эпидемиологическая ситуация в Украине действительно прогнозируемо ухудшается, однако еще далека от критической.

Так, Кабмин сейчас работает над новыми правилами карантина, и пока в Украине остается «зеленая» зона. Но даже после рассмотрения постановления должно пройти как минимум 7 дней до вступления его в силу. Установление «желтого» уровня должно быть рассмотрено и на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

«Следуя практике европейских стран, а также США, мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения против COVID-19 к привычному. Поэтому на этой неделе мы начали со всеми министерствами работать над изменениями карантинных норм, чтобы соблюдать баланс между защитой населения от коронавируса и его благополучием», — отметил Виктор Ляшко.

Пока же, школы и детские садики пока будут работать в обычном режиме — по правилам «зеленой» зоны. А при переходе в «желтый» уровень работа учебных заведений, тоже не будет ограничиваться при условии, если 80% педагогов вакцинированы хотя бы одной дозой.

В основном, ограничительные меры коснутся массовых мероприятий.

Как мы уже рассказывали ранее, вакцинация — единственный способ избежать тяжелого течения COVID-19, госпитализации и даже смерти. Сейчас этот процесс является обязательным в Украине. Однако и отстранять от работы тех, кто не вакцинирован, незаконно.

А эксперты считают, что локдаун в Украине уже неизбежен — COVID-19 будут массово разносить дети, которые с началом учебного года ездят в транспорте.