Всеукраинская перепись населения состоится в 2023 году, впервые с 2001 года. Ее организация обойдется государственному бюджету в 82,47 млн грн.

Выделение соответствующей суммы согласовал Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета 8 сентября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Средства намерены потратить на:

автоматическое создание списков для переписи;

идентификация респондентов по номеру мобильного телефона;

участие украинцев в интернет-раунде переписи;

электронная отчетности органов госстатистики.

Ранее в Кабмине считали, что полностью перепись населения обойдется бюджету в 7,26 млрд грн. Финансирование подготовки к пересчету украинцев – это только часть затрат.

Перепись населения в Украине планируют провести еще с 2011 года. Но несмотря на то, что ООН рекомендует проводить перепись каждые десять лет, украинская перепись постоянно откладывалась – из-за экономической ситуации, войны и коронакризиса.Что узнают во время переписи:

численность населения Украины;

количество мигрантов и внутренне перемещенных лиц;

материальное положение украинцев, их источники дохода;

родственные связи украинцев.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина на пороге ужесточения карантина из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 — количество новых случаев за неделю выросло на четверть и два дня подряд коэффициент выявления случаев инфицирования превышает предельные для «зеленой» зоны 4%.

Тем временем, больше половины украинцев (51%) поддерживают возобновления смертной казни в Украине. Против нее выступают 45% жителей страны.