В Украине необходимо разграничить налоги и взносы на социальное страхование, иначе не избежать проблем с выплатой пенсий.
Об этом заявил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
Как отметил представитель ПФУ, без разграничения налогов и взносов на соцстрахование будет невозможно выполнить обещания по ежегодной индексации пенсий.
Как отметил Капинус, на сегодня в стране на десять работающих граждан приходится одиннадцать пенсионеров.
Напомним, Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения внес законопроект № 0972 (№ 1086) «О внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно совершенствования пенсионного обеспечения» для передачи в Верховную Раду. Законопроект предусматривает изменение пенсионного возраста для женщин в Украине.
Ранее назывались размеры пенсий по возрасту, а также, какой доход будет учитываться при пересчете пенсий.
Уже сейчас известно, что высоких доплат после пересчета пенсий украинцам не будет.