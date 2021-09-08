В Соломенском районе Киева мужчина изнасиловал 24-летнюю девушку, с которой познакомился через сайт знакомств.

Об этом сообщает Обозреватель.

Пара договорилась о встрече, но, видимо, девушке он не понравился, она быстро попрощалась и пошла домой. Мужчина проследил за ней, и когда знакомая подошла к своей квартире, напал на нее и затащил внутрь.

В помещении он быстро заклеил ей рот скотчем, связал руки и ноги, а затем изнасиловал.

Затем, угрожая ножом, ограбил — забрал деньги и банковскую карту. Также вынес два мобильных телефона, несколько бутылок сидра и пачку майонеза.

Девушке удалось освободиться примерно через час и обратиться за помощью.

Правоохранители быстро задержали насильника — это ранее судимый житель столицы 1982 года рождения.

Напомним, в городе Киселевск (Кемеровская область России) уголовник заманил сладостями двух 10-летних девочек, изнасиловал их и задушил.

Мужчина, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 7-летней Маши Борисовой в Херсонской области, покончил с собой в следственном изоляторе.